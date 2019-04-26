Петербургские суворовцы показали президенту «своих роботов», сделанных в Корее
Владимиру Путину во время визита в Санкт-Петербургское суворовское военное училище продемонстрировали роботов российской разработки. Позже выяснилось, что эти роботы сделаны в Южной Корее
Президенту Владимиру Путину во время визита в Санкт-Петербургское суворовское военное училище продемонстрировали роботов российской разработки. Позже пользователи социальный сетей выяснили, что эти роботы сделаны в Южной Корее и продаются в крупных заграничных интернет-магазинах.
По данным РИА Новости и ТАСС, петербургские курсанты показали главе государства «свои разработки» в области робототехники. Владимиру Путину продемонстрировали, как роботы отжимаются и делают упражнение «упор лежа».
На следующий день экономист Сергей Гурьянов написал в Twitter, что эти роботы изготовлены южнокорейской компанией Robotis Biolid. В магазинах eBay и Amazon их можно купить за тысячу долларов (примерно 63 тысячи рублей). На видео корейские роботы выполняют те же команды, что и в Петербургском суворовском училище.
В петербургском суворовском училище в ответ на сообщения СМИ отметили, что курсанты хотели показать президенту не самих роботов, а систему голосового распознавания команд.
Напомним, в конце прошлого года государственный телеканал «Россия 24» показал сюжет о форуме профориентации для школьников в Ярославле. Там гостям показали отечественного робота по имени Борис. Позже выяснилось, что это был не робот, а человек в костюме робота.