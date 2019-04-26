Владимир Путин утвердил критерии оценки работы губернаторов
Президент Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы российских губернаторов. В соответствии с этим документом, оценить глав регионов будут по 15 основным критериям
Президент Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы российских губернаторов. В соответствии с этим документом, оценить глав регионов будут по 15 основным критериям.
В этот список вошли уровень доверия населения региона к власти, наличии и количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе и уровень производительности труда в несырьевых секторах экономики, объем инвестиций, число СМП и индивидуальных предпринимателей.
Также Кремль будет оценивать численность бедного населения в регионе, уровень реальной зарплаты граждан, естественный прирост населения и ожидаемую продолжительность жизни при рождении, количество семей, чьи жилищные условия были улучшены, уровень доступности жилья в целом.
Помимо этого в указе президента перечислены такие критерии оценки, как доля в регионе городов с благоприятной окружающей средой и качество этой среды, уровень образования населения и доля автомобильных дорог.
На основании достигнутых показателей между российскими регионами будут распределяться гранты.