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26 апреля 10:41

Владимир Путин утвердил критерии оценки работы губернаторов

Президент Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы российских губернаторов. В соответствии с этим документом, оценить глав регионов будут по 15 основным критериям

Владимир Путин утвердил критерии оценки работы губернаторов

Президент Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы российских губернаторов. В соответствии с этим документом, оценить глав регионов будут по 15 основным критериям.

В этот список вошли уровень доверия населения региона к власти, наличии и количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе и уровень производительности труда в несырьевых секторах экономики, объем инвестиций, число СМП и индивидуальных предпринимателей.

Также Кремль будет оценивать численность бедного населения в регионе, уровень реальной зарплаты граждан, естественный прирост населения и ожидаемую продолжительность жизни при рождении, количество семей, чьи жилищные условия были улучшены, уровень доступности жилья в целом.

Помимо этого в указе президента перечислены такие критерии оценки, как доля в регионе городов с благоприятной окружающей средой и качество этой среды, уровень образования населения и доля автомобильных дорог.

На основании достигнутых показателей между российскими регионами будут распределяться гранты.

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