Верховная Рада предложила раздавать украинские паспорта в центре Москвы
С таким предложением выступил депутат Евгений Рыбчинский в ответ на подписание Владимиром Путиным указа об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик
В Верховной Раде предложили организовать в центре Москвы выдачу украинских паспортов российским гражданам. С таким предложением выступил депутат Евгений Рыбчинский в ответ на подписание Владимиром Путиным указа об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Депутат Рыбчинский заявил, что помимо «этнически украинской Кубани», в Москве проживает «столько украинцев, что мы даже не представляем». «Пускай в Госдуме точно так же думают, к кому из международных организаций обращаться, чтобы прекратить раздачу украинских паспортов», - отметил парламентарий, слова которого приводит «Политнавигатор».
Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. В Кремле такое решение объяснили гуманитарными соображениями. Жители Донбасса также смогут претендовать на получение российской пенсии, но для этого им нужно будет переехать на территорию РФ.
Власти Украины, США и Евросоюза осудили решение российского президента.