Департамент строительства Москвы потратит на свой пиар 90 млн рублей
На портале госзакупок появилась заявка на подготовку и размещение материалов о работе московского Департамента строительства на телевидении, в печатных и онлайн СМИ
Московские власти выделили из городского бюджета более 90 млн рублей на информационное сопровождение деятельности Департамента строительства.
На портале госзакупок появилась заявка на подготовку и размещение материалов о работе московского Департамента строительства на телевидении, в печатных и онлайн СМИ.
Публикации должны размещаться в столичных СМИ с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров, а также в федеральных СМИ с тиражом не менее 75 тысяч экземпляров. Московские электронные СМИ должны иметь посещаемость не менее 300 тысяч уникальных посетителей в месяц, а федеральные - не менее 1 миллиона.
В тендерной документации указаны такие желаемые для размещения статей СМИ, как «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Известия», «Московский комсомолец», Lenta.ru, Gazeta.ru, ТАСС, «Вечерняя Москва», Москва 24 и АГН, сообщает «МБХ медиа».
Победитель тендера должен обеспечить выход телевизионных сюжетов о работе департамента строительства на таких каналах, как ТВЦ, «Россия 1», РЕН ТВ и НТВ.
Еще одна обязанность подрядчика – размещение PR-материалов в соцсетях Twitter, Facebook, Instagram и «ВКонтакте».