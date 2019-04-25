Майские поездки россиян в Европу могут сорваться из-за сбоя в работе визовых центров
Ассоциация туроператоров сообщила о проблемах с выдачей виз в некоторые государства в связи с майскими праздниками и началом сезона отпусков
Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила о проблемах с выдачей виз в некоторые государства в связи с майскими праздниками и началом сезона отпусков. Наиболее сложная ситуация возникла в визовых центрах Испании, Франции и Чехии.
В испанском визовом центре BLS сейчас наблюдаются огромные очереди. В центре скопилось большое количество паспортов, а сотрудники не справляются с этими объемами. На подачу документов в мае уже записаться практически невозможно, сообщает «КоммерсанЪ».
В туркомпаниях опасаются, что не все клиенты смогут вылететь согласно купленным билетам и советуют приобретать страховки от невыезда. Также можно попробовать «прорваться» через VIP-зал визового центра.
Аналогичная ситуация наблюдается и в визовом центре Франции, сотрудники которого также не справляются с потоком желающих получить визу.