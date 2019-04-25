«Досье» обнародовало рекомендации российских политтехнологов по спасению режима суданского диктатора
Издание «МБХ медиа» опубликовало данные центра «Досье» о попытках подконтрольных бизнесмену и «повару Путина» Евгению Пригожину политтехнологов «спасти» режим руководителя Судана Омара аль-Башира
Издание «МБХ медиа» опубликовало данные центра «Досье» о попытках подконтрольных бизнесмену и «повару Путина» Евгению Пригожину политтехнологов «спасти» режим руководителя Судана Омара аль-Башира. Этот документ оказался примечателен тем, что некоторые предлагаемые меры по спасению режима уже были приняты в России. Более того, политтехнологи иногда даже забывали исправить слово «Россия» на «Судан».
В методичках российские политтехнологи советовали властям Судана расширить юридическое понятие «призыв к свержению государственного строя РС», ужесточить ответственность за организацию и участие в несанкционированных митингах, ввести понятие «иностранный агент», блокировать в досудебном порядке онлайн-СМИ, публиковать в подконтрольных властям СМИ фейковые новости, а также устраивать «ремонтные работы» в местах проведения протестных акций и задерживать лидеров протеста до начала митингов, как, например, задерживали российского оппозиционера Алексея Навального.
Помимо этого, политологи предлагали отделить президента Омара аль-Башира в глазах населения от ставшей непопулярной «Партии национального конгресса». Аналогичный прием был осуществлен в России, когда Владимир Путин перестал ассоциировать себя с партией «Единая Россия», теряющей популярность.
В рамках борьбы с оппозиций также предлагается провести публичную и точечную люстрацию, то есть поиск предателей родины и их наказание, а также провести публичные казни мародеров и «другие зрелищные мероприятия, отвлекающие протестно настроенную аудиторию».
«Досье» сообщает, что автором «Концепции кампании по стабилизации социально-политической обстановки в Республике Судан» является Сергей Клюкин - глава оперативного штаба в Хартуме, связанного с Евгением Пригожиным.
Стоит отметить, что режим суданского диктатора Омара аль-Башира все же пал.