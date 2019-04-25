Российские авиакомпании возобновят рейсы на египетские курорты осенью 2019 года
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что после возобновления рейсов на египетские курорты путевки в Турцию и Объединенный Арабские Эмираты должны подешеветь
Российские авиакомпании смогут возобновить полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-Эль-Шейх в октябре 2019 года.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью «Известиям» сообщил, что после возобновления рейсов на египетские курорты путевки в Турцию и Объединенный Арабские Эмираты должны подешеветь.
В свою очередь в посольстве Египта заверили, что все требования российских спецслужб по обеспечению безопасности в аэропортах страны были выполнены.
Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в ноябре 2015 года после крушения на Синайском полуострове самолета A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате авиакатастрофы погибли 224 человека. Российские спецслужбы считают, что на борту лайнера взорвалась бомба.