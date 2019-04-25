Работники «Севмаша» во время спуска подлодки попросили президента уволить архангельского губернатора
Сотрудники северодвинского предприятия «Севмаш» 23 апреля перед торжественной церемонией спуска на воду атомной подводной лодки «Белгород» развернули баннер, с просьбой к президенту Владимиру Путину отправить в отставку губернатора
Сотрудники северодвинского предприятия «Севмаш» 23 апреля перед торжественной церемонией спуска на воду атомной подводной лодки «Белгород» развернули баннер, с просьбой к президенту Владимиру Путину отправить в отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Плакат со словами «Владимир Владимирович Путин! Снимите с должности губернатора Архангельской области И. Орлова» был использован во время митинга против строительства мусорной свалки в Шиесе 24 февраля 2019 года.
Присутствовавшие на церемонии спуска на воду подводной лодки журналисты федеральных СМИ и пресс-службы губернатора фотографии плаката не опубликовали. Самим сотрудникам «Севмаша» было запрещено проносить любые фото- и видеофиксирующие устройства, а также мобильные телефоны. Тем не менее, фотографии все же появились в группе «Поморье - не помойка» в соцсети «ВКонтакте».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости заявил, что его шеф вряд ли видел плакат работников «Севмаша», потому что «характер мероприятия вряд ли позволял ему внимательно всматриваться в различные детали на экране».
Сам герой плаката заявил, что не осуждает рабочих, которые попросили его уволить. «Для настоящего кораблестроителя спуск корабля на воду - это большой праздник, но и в нашей семье бывают разные люди. Бог им судья», - заявил Игорь Орлов.