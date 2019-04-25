Россиянам запретят в частном порядке ввозить санкционный сыр и хамон
Российским гражданам могут запретить ввозить на родину в частном порядке продукты питания, на которые распространяется продовольственное эмбарго. Речь идет в первую очередь о сыре и мясной продукции, типа хамона
Российским гражданам могут запретить ввозить на родину в частном порядке продукты питания, на которые распространяется продовольственное эмбарго. Речь идет в первую очередь о сыре и мясной продукции, типа хамона.
Накануне Национальная мясная ассоциация направила обращение на имя вице-премьера правительства Алексея Гордеева, в котором предложила запретить частным лицам ввозить из заграничных поездок санкционную мясную и молочную продукцию, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью пассажиров на границе, сообщают «Ведомости».
Представители ассоциации аргументировали запрет тем, что вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы животных.
Минсельхоз и Россельхознадзор уже поддержали предложение отечественных производителей.
В Национальную мясную ассоциацию входят «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком».
Напомним, продовольственное эмбарго распространяется на молочную, мясную, рыбную продукцию, а также овощи и фрукты из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Лихтенштейна, Исландии, Черногории и Украины. Запрет на эти продукты пока не распространяется на физических лиц, которые могут ввезти в Россию не более 5 кг каждого вида.