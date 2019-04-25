Провластным кандидатам в депутаты Мосгордумы разрешили критиковать чиновников
Московские власти решили сменить тактику на выборах в столичную думу, которые назначены на 8 сентября 2019 года. Кураторы выборов будут пытаться провести в парламент новых людей, которым в ходе избирательной кампании разрешат критиковать власть
Московские власти решили сменить тактику на выборах в столичную думу, которые назначены на 8 сентября 2019 года. Кураторы выборов будут пытаться провести в парламент новых людей, которым в ходе избирательной кампании разрешат критиковать власть. Кроме того, провластным кандидатам рекомендовано скрывать свою связь с «Единой Россией», рейтинг которой продолжает падать.
Издание «Медуза» со ссылкой на источники в мэрии Москвы и «Единой России» сообщает, что в этот раз выборы в Мосгордуму формально пройдут без участия кандидатов от партии власти. На деле же это всего лишь уловка, чтобы повысить шансы провластных кандидатов на победу.
Кандидаты от мэрии пойдут на выборы в качестве самовыдвиженцев, даже если они уже являются членами «Единой России». Претендентам на места в столичном парламенте для победы даже разрешил критиковать столичных чиновников, «если это нужно».
Еще один тактических ход властей состоит в том, чтобы действующие кандидаты Мосгордумы, которые желают переизбраться, выдвигались в округах, где избиратели их еще не знают.
На такие меры столичные чиновники решили пойти в связи с планами оппозиции разрушить монополию «Единой России» в Мосгордуме. В этом году в столичный парламент будут выдвигаться такие известные оппозиционеры как Илья Яшин, которые ведет активную деятельность в качестве муниципального депутата Красносельского района, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и сотрудники Фонда борьбы с коррупцией.