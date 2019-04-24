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24 апреля 18:52

ФБК нашел у правительственных чиновников земельные участки на Рублевке за 650 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новое расследование о дорогостоящей недвижимости российских чиновников. На этот раз героями расследования стали министр финансов Антон Силуанов и замминистра обороны России Руслан Цаликов

ФБК нашел у правительственных чиновников земельные участки на Рублевке за 650 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новое расследование о дорогостоящей недвижимости российских чиновников. На этот раз героями расследования стали министр финансов Антон Силуанов и замминистра обороны России Руслан Цаликов, который также курирует движение «Юнармия».

Оба правительственных чиновника имеют земельные участки на Рублевском шоссе Московской области, которые к тому же расположены недалеко друг от друга. Антон Силуанов владеет участком в один гектар, на котором сейчас идет строительство дома. По данным ФБК, площадь трехэтажного особняка составит 1500 кв.м. Также на участке строится еще одно здание неизвестного назначения.  

Соседний участок площадью 1 га 140 кв.м., по данным борцов с коррупцией, принадлежит Руслану Цаликову. Однако по документам он числится за неизвестным «физическим лицом», но замминистра обороны задекларировал земельный участок точно такого же размера. На этой земле дом уже построен. Его площадь составляет 1 тыс. 868 квадратных метров. Также на участке есть «гостевой дом или баня» и беседка. Кроме того, г-н Цаликов арендует 22 тысячи кв. метра леса за участком. В выписке из Росреестра указано, что участок арендует Российская Федерация, но в декларации чиновника указана аренда участка такого размера.

В ФБК подсчитали, что Силуанову пришлось бы копить на эту недвижимость, исходя из его официальной декларации, около 30 лет, а «с Цаликовым ситуация совсем из рук вон, просто вопиющая». Алексей Навальный отметил, что только гектар земли на Рублевке без учета стоимости дома оценивается в 650 млн рублей.

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