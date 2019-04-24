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24 апреля 16:10

Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Президент Владимир Путин подписал указ, который упрощает процедуру выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик

Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Президент Владимир Путин подписал указ, который упрощает процедуру выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно президентскому указу, право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется «лицам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Принятие этого документа власти объяснили «гуманитарными целями».

Жители ДНР и ЛНР, желающие получить российские паспорта, должны будут подать заявление в МВД России и предоставить удостоверение личности с отметкой властей республик.

Паспортные столы должны рассмотреть заявление жителей ДНР и ЛНР в течение трех месяцев.

Численность населения ЛНР и ДНР в настоящее время составляет 3,7 млн человек.

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