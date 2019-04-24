Председатель ЦИК сообщила о планах ликвидировать треть политических партий
Глава ЦИК рассказала, что по итогам проверки политических партий на соответствие федеральному законодательству из 61 партии свою состоятельность подтвердили только треть из них
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о возможной ликвидации трети российских политических партий к концу текущего года.
Глава ЦИК рассказала, что по итогам проверки политических партий на соответствие федеральному законодательству из 61 партии свою состоятельность подтвердили только треть из них. Таким образом, эти партии должны прекратить свое существование, сообщает «КоммерсантЪ».
Элла Памфилова в свою очередь назвала вполне естественным процессом, когда партии-однодневки «испускают дух».