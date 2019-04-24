В России вынесли первый штраф по закону о неуважении к власти
Российский суд назначил первый штраф гражданину по закону о неуважении к власти. Жителя Новгородской области обязали выплатить 30 тысяч рублей за слова «Путин - сказочный *******» на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
Российский суд назначил первый штраф гражданину по закону о неуважении к власти. Жителя Новгородской области обязали выплатить 30 тысяч рублей за слова «Путин - сказочный *******» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Юрий Картыжев сообщил, что судья признал его виновным по новой статье о неуважении к власти. Мужчина выложил в аккаунте аудиозапись резолютивной части приговора, где судья перечисляет, что именно написал обвиняемый о президенте России, сообщает «Ura.ru».
Пока это первый случай привлечения гражданина к ответственности по закону о неуважении к власти. Ранее Роскомнадзор предъявлял претензии только к СМИ, которые опубликовали новости о граффити, оскорбляющем главу государства.