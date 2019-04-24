Жители Татарстана потребовали проведения референдума по вопросу мусоросжигательного завода
В инициативную группу вошли активисты движения «Против МСЗ. За раздельный сбор», глава отделения «Яблока» в Татарстане Руслан Зинатуллин, координатор «Голоса» Михаил Тихонов и другие
В Центризбирком Татарстана поступило ходатайство от инициативной группы о проведении референдума по вопросу строительства мусоросжигательного завода.
В инициативную группу вошли активисты движения «Против МСЗ. За раздельный сбор», глава отделения «Яблока» в Татарстане Руслан Зинатуллин, координатор «Голоса» Михаил Тихонов и другие.
На голосование предлагается вынести предложение, которое предусматривает обязательное проведение референдумов перед принятием решений о строительстве сортировочных комплексов, экотехнопарков, перерабатывающих предприятий и мусоросжигательных заводов, а также строительству полигонов для захоронения отходов.
В течение 15 суток Центризбирком Татарстана должен рассмотреть заявку инициативной группы, сообщает «КоммерсантЪ». Если инициативная группа будет зарегистрирована, то решение о проведении референдума должны принять депутаты регионального парламента.
Мусоросжигательные заводы планируется построить в Татарстане и Московской области (там собираются возвести три комплекса). Инвестором проекта выступает компания АГК-2 – дочернее предприятие компании «РТ-Инвест», связанной с приближенным к президенту бизнесменом Игорем Ротенбергом.
Жители Татарстана и Подмосковья выступают против строительства мусоросжигательных заводов. Люди уверены, что на этих предприятиях будут «сжигать все подряд», а это грозит местным жителям потерей здоровья.
Ранее политик Дмитрий Гудков сообщил о засекречивании экологической экспертизы по проектам компании АГК-2, хотя в Росприроднадзоре эту информацию опровергли.