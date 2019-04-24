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24 апреля 00:02

В Кемеровской области медсестры объявили голодовку из-за их перевода в уборщицы

В Кемеровской области медсестры Анжеро-Судженской городской больницы объявили голодовку. Поводом для акции протеста стали массовые увольнения медицинского персонала

В Кемеровской области медсестры объявили голодовку из-за их перевода в уборщицы

В Кемеровской области медсестры Анжеро-Судженской городской больницы объявили голодовку. Поводом для акции протеста стали массовые увольнения медицинского персонала.

«Дождь» со ссылкой на профсоюз «Действие» сообщает, что 24 апреля голодовку начнут две младшие медсестры акушерского отделения горбольницы. Затем к акции протеста планируют присоединиться остальные медсестры.

Накануне сотрудники Анжеро-Судженской больницы опубликовали резолюцию, в которой речь идет о планах перевести санитарок и младших медсестер в уборщицы, а остальных сократить. Под увольнение могут попасть 105 человек.

Медсестры-уборщицы должны будут убирать больничные палаты и других медицинских помещений, хотя делать это по закону должны санитарки.

По данным профсоюза, медсестер уговаривают согласиться на перевод в уборщицы, а также выйти из профсоюза.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Окуловка Новгородской области сотрудники «скорой помощи» объявили итальянскую забастовку, в рамках которой они приходят на работу, но не выезжают на вызовы. Медики требуют повышения окладов на 100%.

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