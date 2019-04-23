Курьеры сервиса «Яндекс.Еда» после смерти своего коллеги пожаловались на переработки
Курьеры компании «Яндекс.Еда» стали жаловаться на тяжелые условия труда и некорректные нормативы после того, как один из сотрудников скончался прямо на рабочем месте
Курьеры компании «Яндекс.Еда» стали жаловаться на тяжелые условия труда и некорректные нормативы после того, как один из сотрудников скончался прямо на рабочем месте.
17 апреля 21-летний сотрудник сервиса доставки еды Артык Орозалиев скончался в результате остановки сердца во время рабочего дня, который длился 10 часов без перерыва. Представитель «Яндекс.Еды» сообщил, что в компании шокированы трагическим инцидентом и окажут помощь семье погибшего сотрудника.
После гибели Артыка Орозалиева другие сотрудники сервиса стали жаловаться на тяжелые условия труда. Так, курьеры говорят, что на доставку заказов им дают намного меньше времени, чем это необходимо в реальности. Обещанные при трудоустройстве деньги сотрудники могут получить только при условии переработок свыше допустимой трудовым кодексом нормы, сообщает издание «Сноб» со ссылкой на портал «Хабр».
В «Яндекс.Еде» заверили, что будут более внимательно следить за работой супервайзеров и партнеров, которые управляют работой курьеров. Самих курьеров просят сообщать о всех случаях нарушений трудовых прав.