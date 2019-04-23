Белоруссия приостановила экспорт топлива в Европу из-за ухудшения качества российской нефти
Власти Белоруссии сообщили о приостановке экспорта бензина и дизельного топлива в страны Балтии, Польшу и на Украину. Такое решение принято в связи с низким качеством российских нефтепродуктов
Власти Белоруссии сообщили о приостановке экспорта бензина и дизельного топлива в страны Балтии, Польшу и на Украину. Такое решение принято в связи с низким качеством российских нефтепродуктов.
Замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб сообщил, что пока страна экспортирует только темные нефтепродукты «в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке».
Белоруссия не будет выполнять свои контрактные обязательства до тех пор, пока не будет решен вопрос с качеством российской нефти.
Напомним, на прошлой неделе белорусские компании сообщили об ухудшении качества поступающей из России нефти. В «Белнефтехиме» сообщили, что в нефти было выявлено превышение содержание хлорорганических соединений, а руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявило о поломке дорогого оборудования из-за некачественного сырья.
В Министерстве энергетики России пообещали улучшить качество экспортируемой нефти в ближайшее время. В свою очередь в компании «Транснефть» сообщили об обнаружении источника загрязнения в нефтепроводе на участке Самара-Унеча.