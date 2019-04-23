Счетная палата оценила нарушения при исполнении бюджета в 772 млрд рублей
По сравнению в 2017 годом, количество бюджетных нарушений выросло на 43% и превысило 9,2 тысячи, но сумма нарушений уменьшилась на 1,87 трлн рублей
Счетная палата в ходе проверки исполнения бюджетов всех уровней выявила нарушения на общую сумму 772,7 млрд рублей. По сравнению в 2017 годом, количество бюджетных нарушений выросло на 43% и превысило 9,2 тысячи, но сумма нарушений уменьшилась на 1,87 трлн рублей.
Большая часть нарушений связана с проведением государственных закупок. Ущерб оценивается в 294,6 млрд рублей, что в 2,5 раза выше суммы нарушений за 2017 год, сообщает РБК.
На 268 млрд рублей аудиторы оценили нарушения при формировании и исполнении бюджетов. Нарушения при ведении бухгалтерского учета составили 95 млрд рублей, а при неэффективном использовании бюджетных средств - 70,7 млрд рублей.
В Счетной палате сообщили, что по итогам аудиторской проверки было возбуждено 40 уголовных дел.