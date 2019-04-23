Москвичи за сутки собрали рекордные 10 тысяч обращений против строительства «дома-монстра»
Жители Москвы, которые выступают против строительства «дома-монстра» на Мичуринском проспекте, направили более 10 тысяч обращений в Государственную думу с просьбой помочь им «достучаться» до мэра города Сергея Собянина
Жители Москвы, которые выступают против строительства «дома-монстра» на Мичуринском проспекте, направили более 10 тысяч обращений в Государственную думу с просьбой помочь им «достучаться» до мэра города Сергея Собянина. Прежние обращения непосредственно к градоначальнику с требованием прекратить стойку ни к чему не привели.
10 тысяч обращений от недовольных москвичей были собраны всего на одни сутки, что является рекордом, достойным книги Гиннеса. Активисты уже подали соответствующую заявку.
Почти год жители Раменок пытаются противостоять строительству 17-этажного жилого комплекса (застройщик компания «Найоми Инвест»), но за это время так и не смогли достучаться ни до мэра Собянина, ни до префекта и главы управы. В этой связи активисты подали в суд на градоначальника по факту его бездействия. Очередное заседание по иску в Тверском суде назначено на 24 апреля.
Конфликт между москвичами и властями возник из-за того, что изначально по адресу Мичуринский, 30Б планировалось построить детский сад. Однако затем чиновники передумали и разрешили «Найоми Инвест» построить вместо дошкольного учреждения многоэтажный жилой дом, который местные окрестили «домом-монстром».
Обманутые граждане передали депутатам Госдумы 10 тысяч обращений, в который они просят народных избранников обратиться лично к мэру Сергею Собянину с требованием остановить строительство, а также в Следственный комитет - с требованием проверить разрешительные документы.