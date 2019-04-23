Сбербанк официально зарегистрировал свое «народное название»
Российский банк с государственным участием Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер». Банк собирается использовать в рамках собственной экосистемы название, которое придумали и давно используют клиенты организации
Российский банк с государственным участием Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер». Банк собирается использовать в рамках собственной экосистемы название, которое придумали и давно используют клиенты организации.
«Ведомости» сообщают, что банк Германа Грефа зарегистрировал товарные знаки «Сбер», Sber in Move («Сбер» в движении) и «Сберкот» (мобильный чат-помощник).
Еще в 2016 году Герман Греф сообщил о создании финансовой экосистемы, которая будет предоставлять не только банковские, но и другие услуги. К 2019 году Сбербанк купил почти 20 различных компаний и проектов, например, сервисы «Яндекс.Маркет» и DocDoc. Судя по всему, названием для этой экосистемы станет слово «Сбер» - так банк между собой называют его клиенты.