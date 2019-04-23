Власти потратят на празднование Дня Победы в Москве 55 млн рублей
Оформление Красной площади и Васильевского спуска ко Дню Победы 9 мая обойдется бюджету в 54,9 млн рублей, что на 1,8 млн рублей больше прошлогодних трат. В эту стоимость также входит традиционный праздничный салют
Оформление Красной площади и Васильевского спуска ко Дню Победы 9 мая обойдется бюджету в 54,9 млн рублей, что на 1,8 млн рублей больше прошлогодних трат. В эту стоимость также входит традиционный праздничный салют.
Согласно информации, размещенной на портале государственных услуг, на праздничное оформление Красной площади и Васильевского спуска власти потратят 48,8 млн рублей. На организацию салюта будет потрачено еще 3,2 млн рублей. Еще 2,9 млн рублей власти выделили из бюджета на нанесение дорожных разметок в зоне проведения Парада Победы на Красной площади, сообщает «МБХ медиа».
Все тендеры, касающиеся празднования Дня Победы, размещены от лица Управления по эксплуатации зданий управделами президента России.
Примечательно, что на организацию праздника в 2018 и 2017 годах власти потратили по 53,1 млн рублей.