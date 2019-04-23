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23 апреля 00:02

Лев Пономарев назвал «цинизмом» заявление Елены Мизулиной о чрезмерных правах россиян

Правозащитник Лев Пономарев прокомментировал заявление сенатора Елены Мизулиной о слишком большом количестве прав у российских граждан и назвал его «постыдным»

Лев Пономарев назвал «цинизмом» заявление Елены Мизулиной о чрезмерных правах россиян

Правозащитник Лев Пономарев прокомментировал заявление сенатора Елены Мизулиной о слишком большом количестве прав у российских граждан и назвал его «постыдным».

«Для члена парламента России — это абсолютно постыдное заявление. Потому что именно парламент вырабатывает документы, которые защищают права человека, а ограничивают права правоохранительные органы и исполнительная власть», - заявил руководитель организации «За права человека» лев Пономарев.

Слова Елены Мизулиной Лев Пономарев счел нелепостью и цинизмом. «То, что она говорит, высвечивает то, что другие депутаты предпочитают не говорить вслух. А она вот такой наивный ребёнок», - добавил известный правозащитник.

Лев Пономарев также назвал российский парламент запретительным органом, который обслуживает силовые структуры.

Сенатор Елена Мизулина, выступая на форуме безопасного интернета, заявила, что чем больше прав у человека, тем больше у него «несвободы». По мнению члена Совета Федерации, запрет – это когда человек свободен, «потому что он говорит: это нельзя, а все остальное - как хочешь».

Г-жа Мизулина заявила, что право является самой большой несвободой, соответственно, чем больше прав у людей, тем они являются менее свободными.

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