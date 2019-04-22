В Новгородской области сотрудники «скорой помощи» объявили забастовку
В Окуловке Новгородской области сотрудники скорой помощи центральной районной больницы объявили итальянскую забастовку. Медики требуют повышения окладов на 100%
В Окуловке Новгородской области сотрудники скорой помощи центральной районной больницы объявили итальянскую забастовку. Медики требуют повышения окладов на 100%.
В рамках итальянской забастовки врачи приходят на рабочие места, но отказываются выезжать по вызовам. Свой отказ они объяснили тем, что бригады «скорой помощи» не укомплектованы, что является нарушением инструкции, сообщает Znak.com.
В Twitter правозащитной организации «Альянс врачей» сообщается, что окуловские медики требуют повышения на 100% окладов фельдшеров, диспетчеров и водителей. Сейчас их средняя зарплата до вычета НДФЛ составляет 13 тысяч рублей при нагрузке в 180 часов в месяц, из которых 76 часов это работа ночью и в выходные дни.
Участники забастовки рассказали, что главный врач райбольницы от них сбежал, но они будут продолжать сидеть в его кабинете и ждать его не переговоры.
В Минздраве Новгородской области заверили журналистов, что скорая помощь в Окуловке работает в штатном режиме: вызовы принимаются, а бригады фельдшеров выезжаю на них.