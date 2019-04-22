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22 апреля 13:54

Дети Александра Шестуна записали еще одно обращение к президенту

Дети бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором сообщили, что их отца лишают жизни, а их самих – единственного жилья

Дети Александра Шестуна записали еще одно обращение к президенту

Дети бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором сообщили, что их отца лишают жизни, а их самих – единственного жилья. Это уже далеко не первое публичное обращение семьи Шестуна к главе государства, однако ни на одно из них президент так и не отреагировал.

Дети Александра Шестуна сообщили президенту, что подчиненные главы Следственного комитета намеренно лишают их отца жизни. Они напомнили, что недавно бывший подмосковный чиновник перенес в СИЗО клиническую смерть.

«Я расскажу, почему папа голодает. Его намеренно доводят до смерти. Следователи много месяцев лишали его права переписки и свиданий с семьей, разрешив встречу лишь несколько дней назад, но папа уже находится на грани жизни и смерти и отказывается от встреч - не хочет пугать нас своим состоянием», - сообщила Мария Шестун.

В обращении также говорится, что Красногорский суд по иску Генпрокуратуры постановил забрать их дом и не дал им возможности доказать законность его приобретения. «Они хотят конфисковать наш любимый дом. Где я буду жить, Владимир Владимирович?», - отметил Григорий Шестун.

Дети экс-главы Серпуховского района рассказали Владимиру Путину и о том, что их отцу также не предоставляют никакой возможности доказать свою невиновность, а вдобавок ему «устроили настоящую травлю во всех федеральных СМИ, называя его крупнейшим коррупционером в стране без суда и следствия».

Дети Александра Шестуна отметили, что их отец  в 90-е годы был крупным предпринимателем, а в декларациях о его доходах «расписан каждый кирпич, каждый гвоздь на постройку дома».

«Даже у одного чиновника из ста нет такой чистой истории. Давайте заедем на Рублевку, там не у одного генерала ФСБ или Генпрокурора Юрия Чайки, имеющего огромный замок, нет подобных деклараций. Они ни одного дня не проработали в бизнесе. Александр Вячеславович был президентом Серпуховского союза промышленников и предпринимателей и являлся реальным лидером среди бизнес-сообщества», - говорится в обращении.

Семья экс-главы Серпуховского района уверена, что уголовное дело стало местью силовиков и чиновников за громкое «игорное дело» с участием сотрудников прокуратуры, а также публикацию аудиозаписей разговора с генералом ФСБ и сотрудником администрации президента, в которых те угрожают «закрыть» Шестуна из-за его отказа уйти в отставку.

«Под каток попала не только наша семья, но и по инерции — юридические лица, работающие в Серпуховском районе. (…) Многим угрожали посадкой родственников — родителей, жен, которые так или иначе тоже занимаются бизнесом. В ходе допросов в протоколы вставляются целые куски «нужных» показаний, написанных в одной стилистике явно одним и тем же лицом, после чего человеку предлагается подписать именно в этот вариант. В случае отказа угрожали тюрьмой», - рассказали президенту дети Александра Шестуна.

В обращении также говорится, что во время слушаний по делу экс-главы Серпуховского района суд отказывается допрашивать свидетелей защиты, а представители гособвинения «открыто врут».   

Дети Шестуна сообщили, что и за решеткой их отец продолжает разоблачать сотрудников ФСБ и Генпрокуратуры, а те в ответ «выжигают весь его ближний и дальний круг, как при борьбе со злостным террористом, чтобы лишить его возможности активной защиты». Такая вопиющая несправедливость стала причиной голодовки Александра Шестуна, которая продолжается уже 74-е сутки. «Но следователям этого мало. В таком состоянии они пытаются добить его», - говорят дети бывшего чиновника.

Ранее супруга Александра Шестуна сообщил о перенесенной им клинической смерти. Но даже после этого экс-глава подмосковного района не отказался от голодовки. «В таком состоянии он может умереть в любой день, в любой час. Вторую такую остановку сердца он просто не переживет», - говорится в обращении.

«Я хочу, чтобы вы запомнили нас, Владимир Владимирович, — детей Шестуна, у которых ваши подчиненные украли не в чем не повинного отца, единственное жилье, очернили, обобрали и вдоволь поглумились. С наступающим вас, Владимир Владимирович, с Днем Победы!», - отмечается в конце обращения.

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