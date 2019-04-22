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22 апреля 07:34

Число погибших в результате терактов на Шри-Ланке выросло до 290 человек

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке к утру понедельника, 22 апреля, выросло с 200 до 290 человек. Пострадавшими числятся более 500 человек. Эти данные агентству Reuters подтвердили в местной полиции

Число погибших в результате терактов на Шри-Ланке выросло до 290 человек
Фото: Вести.ру

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке к утру понедельника, 22 апреля, выросло с 200 до 290 человек. Пострадавшими числятся более 500 человек. Эти данные агентству Reuters подтвердили в местной полиции.

Напомним, взрывы в столице государства Коломбо и пригороде прогремели 21 апреля в день празднования католической Пасхи. Три бомбы взорвались в католических храмах, еще три взрывных устройства были приведены в действие в гостиницах. Также взрывы прогремели недалеко от зоопарка в Дехивале и аэропорта Бандаранаике.

Сейчас на Шри-Ланке действует комендантский час. Также ограничена работа мессенджеров.

По подозрению в причастности к терактам полиция задержала 24 человека. Ранее сообщалось только о семи задержанных.

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