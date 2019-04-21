Шоумен Владимир Зеленский с большим отрывом побеждает на выборах президента Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский одерживает победу во втором туре с большим отрывом от своего соперника Петра Порошенко. Экзит-полы показали, что Зеленский набирает 73,2% голосов избирателей
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский одерживает победу во втором туре с большим отрывом от своего соперника Петра Порошенко. Экзит-полы показали, что Зеленский набирает 73,2% голосов избирателей против 25,3% действующего главы государства. Последний уже признал свое поражение на выборах.
После обнародования данных экзит-полов Владимир Зеленский пообещал своим избирателям, что не подведет их. Он также выразил благодарность всем украинцам, которые поддержали его, сообщает РИА Новости.
Петр Порошенко еще до обнародования первых официальных результатов голосования признал свое поражение и сообщил, что поздравит своего соперника с победой. Он также пообещал помочь новому главе государства побыстрее «войти в курс дела».