На Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи прогремели взрывы в трех храмах
На Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи произошли взрывы в двух храмах. Инцидент произошел в городе Негомбо, что недалеко от столицы государства Коломбо
На Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи произошли взрывы в двух храмах. Инцидент произошел в городе Негомбо, что недалеко от столицы государства Коломбо. Согласно последним данным, в результате взрывов погибли 160 человек, минимум 360 человек пострадали.
Позже в полиции Шри-Ланки сообщили, что взрывы прогремели в трех церквях - в Коломбо и двух соседних городах, а также в трех дорогих отелях.
Местный телеканал News 1st сообщает, что в Коломбо при взрывах погибли 40 человек и ранены 295,
В городе Коломбо погибли 40 человек и 295 ранены, в Баттикалоа погибли 27 человек и пострадали 73 человек, в Негомбо погибли 93 человека.
В посольстве России на Шри-Ланке сообщили агентству ТАСС, что по предварительным данным среди погибших и пострадавших российских граждан нет.
МИД России выразил свои соболезнования народу Шри-Ланки в связи с трагедией во время празднования светлого праздника Пасха.