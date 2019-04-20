Жители Ликино-Дулево выступают против строительства Игорем Чайкой мусороперерабатывающего завода
Жители Орехово-Зуевского района Подмосковья в минувшую пятницу провели стихийный митинг против строительства около населенных пунктов нового мусороперерабатывающего комплекса (МПК)
Жители Орехово-Зуевского района Подмосковья в минувшую пятницу провели стихийный митинг против строительства около населенных пунктов нового мусороперерабатывающего комплекса (МПК). Стройкой займется небезызвестное ООО «Хартия», которое принадлежит одному из сыновей генпрокурора России Юрия Чайки.
19 апреля на 235-м км трассы А-108 жители городского округа Ликино-Дулево провели стихийную акцию протеста и пытались помешать геологам провести изыскательские работы в лесу неподалеку от деревень Старово, Круглово и Алексеевская. Местные жители опасаются, что в ближайшее время на этом месте компания «Хартия» Игоря Чайки, которая занимается вывозом и утилизацией отходов, начнет строительство комплекса по переработке мусора. Предполагаемая площадь объекта составляет 36 га, сообщает Znak.com.
Местные рассказали, что мусороперерабатывающий завод хотят построить на землях лесного фонда. Граждане уверены, что генеральный план 2019 года с неким «коричневым пятном» (территория завода) на землях был составлен с нарушениями, не был согласован ни в Минприроды, ни в Россельхозе. Тем не менее, администрация Ликино-Дулево издала постановление о проведении публичных слушаний. Сами чиновники заверили, что не разрешат «Хартии» строить какие-либо объекты около населенных пунктов, пока не будут проведены соответствующие экспертизы.
Участники протеста не верят властям и считают, что вместо «пилотного» комплекса по переработке отходов здесь хотят «воткнуть» очередной мусорный полигон. Местные жители отметили, что рядом строится Воскресенский мусоросжигательный завод, в Егорьевске - еще завод, а в Рошале – мусорная свалка. «Какое-то экологическое гетто!» - возмещены жители Ликино-Дулево.
Помимо этого, строительство «мусорного» комплекса может уничтожить растения и животных, в частности, лосей и косуль, которые здесь обитают.