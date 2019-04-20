«Роснефть» пригрозила агентству Reuters запретить его деятельность в России
Государственная компания «Роснефть» пригрозила информационному агентству Reuters прекращением его деятельности на территории Российской Федерации за распространение недостоверной информации
Государственная компания «Роснефть» пригрозила информационному агентству Reuters прекращением его деятельности на территории Российской Федерации за распространение недостоверной информации.
Поводом для недовольства «Роснефти» стал материал агентство о том, что российская госкомпания помогает Венесуэле продавать нефть в обход американских санкций.
«Роснефть» обвинила Reuters в распространении слухов и организации информационных диверсий. Компания заявила, что обратится в правоохранительные органы для пресечения «противоправной деятельности псевдоагентства на территории РФ», сообщает «Медуза».
Напомним, ранее власти США ввели санкции против Венесуэлы после того, как лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо самопровозгласил себя временным президентом страны. США и другие страны признали власть Хуана Гуайдо, а Россия поддержала действующего главу государства Николаса Мадуро.
После введения санкций официальный Вашингтон неоднократно обвинял Москву в покупке нефти в венесуэльских компаний в обход ограничений.