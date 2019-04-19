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Культура
19 апреля 15:32

Минкультуры запросило 2,2 млрд рублей на обеспечение безопасности музеев

Министерство культуры России запросило дополнительные деньги на улучшение противопожарной и технической безопасности музеев. Министерство финансов выделило на эти цели только 350 млн рублей

Минкультуры запросило 2,2 млрд рублей на обеспечение безопасности музеев

Министерство культуры России запросило дополнительные деньги на улучшение противопожарной и технической безопасности музеев в размере 2,2 млрд рублей. Министерство финансов выделило на эти цели только 350 млн рублей.

Глава Минкультуры Владимир Мединский сообщил, что  в настоящее время в федеральных музеях проводится масштабная работа по проверке безопасности в связи с громким похищением картины из Третьяковской галереи в январе 2019 года. Перед министерством стоит задача создать систему, которая своевременно будет предупреждать «разного рода противоправные акты».

Для реализации поставленной задачи Минкультуры требуется 2,2 млрд рублей, но пока финансовое министерство одобрило выделение только 350 млн рублей.

Владимир Мединский в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что после крупного пожара в соборе Парижской Богоматери Минфин пойдет им навстречу.

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