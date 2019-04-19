В России за прошлый год привлекли к ответственности за участие в несанкционированных акциях 3412 человек
По сравнению с 2017 годом число арестов за организацию и участие в несанкционированных акциях увеличилось в 2,5 раза
Фото: m.gazeta.ru
В России за прошлый год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов 3412 человек.
Telegram-канал «Апология протеста» сообщает, что 2718 человек были оштрафованы, 243 приговорены к обязательным работам, а еще 448 активистов были приговорены к административному аресту.
Правозащитники подсчитали, что по сравнению с 2017 годом число арестов за организацию и участие в несанкционированных акциях увеличилось в 2,5 раза. При этом общая сумма выписанных штрафов составила 47 млн рублей.
В 2018 году было арестовано намного больше людей, чем за последние пять лет (с 2013 по 2017 год). Для сравнения в 2017 году административные аресты составляли около 4% от общего числа наказаний, а в 2018 году – уже 13%.