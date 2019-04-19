В Facebook сообщили о хранении паролей пользователей Instagram в незащищенном виде
Специалисты социальной сети Facebook обнаружили, что пароли пользователей соцсети Instagram хранятся на серверах компании в незашифрованном виде
Специалисты социальной сети Facebook обнаружили, что пароли пользователей соцсети Instagram хранятся на серверах компании в незашифрованном виде. Пострадавшими могут оказаться несколько миллионов пользователей.
В Facebook при этом сообщили, что незащищенные пароли не использовались с целью навредить их владельцам. Пользователей соцсети в ближайшее время уведомят о произошедшем.
В марте текущего года стало известно о небезопасном обращении компании с паролями пользователей. Руководство Facebook призналось, что пароли хранились в виде простого текста с 2012 года, а сотрудники компании имели доступ к этим данным.