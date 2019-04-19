Московский суд отказал родственникам жертв авиакатастрофы в Сочи в выплате компенсаций
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск родственников погибших в результате крушения самолета Ту-154 летного отряда Минобороны России в Черном море. Истцы требовали выплаты компенсации в размере 2 млрд рублей
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск родственников погибших в результате крушения самолета Ту-154 летного отряда Минобороны России в Черном море. Истцы требовали выплаты компенсации в размере 2 млрд рублей.
Столичный суд отказал в удовлетворении требований родственников жертв авиакатастрофы в Сочи в полном объеме. Адвокат истцов Игорь Трунов заявил о намерении обжаловать вердикт суда.
Родственники требовали выплаты страховки, компенсации за материальный и моральный вред, которые они оценили в 2 млрд рублей.
Авиакатастрофа в Черном море произошла 25 декабря 2016 года. Самолет Ту-154 разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. Лайнер выполнял рейс в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека, включая сотрудников Минобороны, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова и Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза.