Основного акционера банка «Югра» задержали по делу о растрате
Основной акционер некогда крупного регионального банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей. В задержании известного банкира участвовали сотрудники МВД и ФСБ
Основной акционер некогда крупного регионального банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей. В задержании известного банкира участвовали сотрудники МВД и ФСБ.
В Следственном комитете сообщили, что в отношении мажоритарного акционера «Югры» возбуждено дело по статье «Присвоение или растрата». Следствие намерено ходатайствовать об аресте банкира.
Напомним, крупный региональный банк «Югра» лишился лицензии на осуществление кредитно-финансовой деятельности в июле 2017 года. На момент принятия такого решения Центробанком «Югра» занимал 29-е место в рейтинге российских банков.
В ЦБ объяснили отзыв лицензии тем, что деятельность банка была направлена на привлечение от населения и размещение средств в активах неудовлетворительного качества.
Алексей Хотин был не согласен с претензиями регулятора и заявлял, что причина отзыва лицензии не соответствует действительности, а «все обвинения, указанные ЦБ, необоснованны».