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19 апреля 00:22

Редакция Znak.com попросила генпрокуратуру проверить работу Госдумы

Издание Znak.com направила обращение генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку по факту возможных нарушений регламента Госдумы РФ во время пленарного заседания 16 апреля

Редакция Znak.com попросила генпрокуратуру проверить работу Госдумы

Редакция издания Znak.com направила обращение генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку по факту возможных нарушений регламента Госдумы РФ во время пленарного заседания 16 апреля.

В обращении говорится, что перед голосованием по законопроекту «О создании в городе федерального значения Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах РФ» в зале находилось 144 депутата (по подсчетам депутата от ЛДПР Сергея Иванова), что недостаточно для кворума (226 депутатов).

Сергей Иванов сообщил об этом председательствующему вице-спикеру Александру Жукову («Единая Россия»). Тот в свою очередь попросил депутатов, «кто рядом с залом, занять свои места». Через несколько минут состоялось голосование, в котором приняли участие 355 депутатов (по данным электронной системы учета). Напомним, что по регламенту депутаты могут проголосовать по законопроекту только лично, передавать свои карточки для голосования коллегам запрещено.

На видеотрансляции невозможно посчитать депутатов «по головам», поскольку общих планов зала не было. В пресс-службе Госдумы журналистам отказались предоставить запись заседания.

Znak.com предполагает, что запись заседания все же существует, а получить ее смогли бы сотрудники правоохранительных органов в рамках проверки.

В заявлении журналистов на имя Юрия Чайки говорится, что голосование от 16 апреля 2019 году могло проходить с нарушениями регламента, что нарушает права российских избирателей.

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