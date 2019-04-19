ФБК рассказал о трех автомобилях Bentley супруги-пенсионерки депутата Леонида Слуцкого
Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал очередное расследование о депутате Госдумы Леониде Слуцком, который ранее стал фигурантом громкого скандала с домогательствами к журналисткам из парламентского пула
Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал очередное расследование о депутате Госдумы Леониде Слуцком, который ранее стал фигурантом громкого скандала с домогательствами к журналисткам из парламентского пула. В расследовании оппозиционеры подробно рассматривают доходы и имущество депутата, а также членов его семьи.
В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Леонида Слуцкого, из которой выяснилось, что в 2018 году он задекларировал автомобиль Bentley Mulsanne стоимостью около 30 млн рублей. Это уже третий автомобиль люксовой марки Bentley, который находится в собственности семьи парламентария.
Все три автомобиля оформлены на супругу Леонида Слуцкого, которая, судя по ее декларации, числится пенсионеркой. Сам депутат задекларировал доход в размере около 5 млн рублей, то есть на покупку Bentley Mulsanne потребовалось шесть его годовых зарплат.
В декларации также указывается, что автомобиль стоил 28,2 млн рублей. Из своих средств жена Слуцкого, которая не имеет других доходов кроме пенсии, заплатила за Bentley 3,2 млн рублей, а остальные средства – это беспроцентный займ на 10 лет.
Алексей Навального в своем блоге отмечает, что столь кругленькую сумму женщине одолжил некто Мардахай Юшваевич Юшваев – владелец 50% ООО «Аккорд Спецстрой». Эта компания только в 2018 году выиграла государственные тендеры на 3,3 млрд рублей на ремонт дорог и капремонт жилых домов в Москве.
«Ну вот что ты делаешь, Слуцкий, что?! Ты депутат, слуга народа, интересы представляешь, прости господи, электората своего. Твоя деятельность привлекает внимание. До какой степени надо оскотиниться, чтобы так показушно, так откровенно и нагло пихать свое незаконное богатство в лицо всем?» - возмутился Алексей Навальный после изучения декларации четы Слуцких.
Напомним, ранее ФБК нашел у жены Слуцкого трехэтажный пентхаус в элитном жилом комплексе, стоимость которого не соответствует доходам их семьи.