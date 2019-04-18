Социологи прогнозируют второй тур губернаторских выборов в шести регионах
На сентябрьских выборах губернаторов как минимум в шести регионах может потребоваться проведение второго тура. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые провели ВЦИОМ и ФОМ
На сентябрьских выборах губернаторов как минимум в шести регионах может потребоваться проведение второго тура. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые провели ВЦИОМ и ФОМ.
По данным ВЦИОМ, электоральный рейтинг ниже 50% (необходимое количество голосов для победы в первом туре – ред.) сейчас имеют врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин (42%), врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов (43%), глава Ставропольского края Владимир Владимиров (46%) и врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер (47%).
Согласно данным ФОМ, победу в первом туре не смогут одержать губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (40%) и глава Вологодской области Олег Кувшинников (41%).
Рейтинги выше 50% социологи зафиксировали у врио губернатора Забайкалья Александра Осипова (75%), врио главы Курганской области Вадима Шумкова (72%), врио главы Курской области Романа Старовойта (64%) и врио главы Башкирии Радия Хабирова (63%), сообщают «Ведомости».