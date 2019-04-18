Подмосковную чиновницу заподозрили в повышении тарифов на электричество ради фирмы экс-мужа
Подмосковная прокуратура выявила факт завышения тарифов на электроэнергию для населения в интересах коммерческой фирмы. Проверка проводилась по запросу организации Transparency International в отношении главы организации Мособлкомцен
Подмосковная прокуратура выявила факт завышения тарифов на электроэнергию для населения в интересах коммерческой фирмы. Проверка проводилась по запросу организации Transparency International в отношении главы комитета по ценам и тарифам Московской области (Мособлкомцен) Марии Пичугиной.
По данным TI, чиновница в декабре 2018 года подписала распоряжение о повышении тарифов на электроэнергию для жителей Подмосковья, что могло привести к увеличению прибыли для фирмы ее бывшего мужа. В действиях Пичугиной борцы с коррупцией усмотрели конфликт интересов.
Мария Пичугина возглавила Комитет по ценам и тарифам Московской области в ноябре 2018 года, а в декабре она распорядилась повысить тарифы (с 1 января на 1,7%, а с 1 июля – на 3,3-3,7%) на электричество, что напрямую влияет на выручку энергосбытовых компаний. По данным Transparency International, гендиректором «Мосэнергосбыта» является Андрей Ковалев, которым может являться бывшим мужем чиновницы и отцом ее ребенка.
Для «Мосэнергосбыта» по приказу Пичугиной была установлена самая большая сбытовая надбавка.
Подмосковная прокуратура подтвердила конфликт интересов и направила материалы проверки первому вице-губернатору Московской области Ильдару Габдрахманову. Однако Мария Пичугина по-прежнему занимает пост главы Мособлкомцен, хотя в случае конфликта интересов полагается увольнение виновного должностного лица с связи с утратой доверия.