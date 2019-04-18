Россия заняла 149-е место из 180 в рейтинге свободы прессы
Российская Федерация в ежегодном глобальном рейтинге свободы прессы «Репортеры без границ» опустилась еще на одну строчку. Сейчас она занимает 149-е место из 180
Российская Федерация в ежегодном глобальном рейтинге свободы прессы «Репортеры без границ» опустилась еще на одну строчку. Сейчас она занимает 149-е место из 180.
В России дела со свободой прессы обстоят хуже, чем в Бангладеш и Сингапуре (150 и 151-е места), но чуть лучше, чем в Венесуэле (148-е место). При этом Аутсайдерами списка стали Северная Корея и Туркменистан, занявшие 179-е и 180-е места.
Эксперты отмечают, что в США положение свободной прессы за последний год также стали хуже. Америка скатилась с 45-го на 48-е место в рейтинге свободы СМИ.
Лидерами рейтинга свободы прессы стали Норвегия, Финляндия, Швеция, Голландия и Дания.