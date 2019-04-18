Леонид Михельсон возглавил рейтинг богатейших граждан России
Деловой журнал Forbes составил рейтинг самых богатых граждан России, в который вошли 200 человек. Список возглавил миллиардер, совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон
Деловой журнал Forbes составил рейтинг самых богатых граждан России, в который вошли 200 человек. Список возглавил миллиардер, совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, капитал которого оценили в 24 млрд долларов.
На втором места рейтинга богатейших россиян расположился основной владелец НЛМК Владимир Лисин с капиталом в 21,3 млрд долларов, а на третьем – глава «Лукойла» Вагит Алекперов (20,7 млрд долларов).
В первую десятку рейтинга также вошли Алексей Мордашов (20,5 млрд долларов), Геннадий Тимченко (20,1 млрд долларов), Владимир Потанин (18,1 млрд долларов), Михаил Фридман (15 млрд долларов), Андрей Мельниченко (13,8 млрд долларов), Алишер Усманов (12,6 млрд долларов) и Роман Абрамович (12,4 млрд долларов).
В списке богатейших россиян появилось восемь новичков. Среди них владелец софтверной группы «Ланит» Филипп Генс (750 млн долларов) и сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский (500 млн долларов).