В России заработал онлайн-сервис по снятию с регистрации проданных автомобилей
В России заработал онлайн-сервис, с помощью которого автовладельцы могут снять с регистрации проданные транспортные средства. Сервис доступен на портале государственных услуг (Госуслуги)
В России заработал онлайн-сервис, с помощью которого автовладельцы могут снять с регистрации проданные транспортные средства. Сервис доступен на портале государственных услуг (Госуслуги).
Данный сервис должен помочь избежать ситуаций, когда транспортное средство уже перешло в собственность нового владельца, но в базах еще числится за продавцом по истечении установленного законом 10-дневного срока.
Для работы с сервисом нужно зайти под своей учетной записью на сайт www.gosuslugi.ru в раздел «Регистрация транспортного средства». Услуга снятия автомобиля или мотоцикла с регистрационного учета будет оказана гражданину без обязательного посещения регистрационного подразделения ГИБДД, сообщает «Российская газета».
В случае отказа в оказании услуги из-за ошибок в оформлении заявки и документов, пользователю сервиса придет соответствующее уведомление.
Новым сервисом уже воспользовались 13,4 тысяч автовладельцев, но из них 9 тысяч обращений «завернули» из-за нарушений порядка подачи заявления.