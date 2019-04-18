Главы Подмосковья и Кузбасса оказались самыми богатыми среди губернаторов
Главы российских регионов обнародовали декларации о своих доходах и имуществе за 2018 год. Самыми обеспеченными губернаторами оказались Андрей Воробьев и Сергей Цивилев
Главы российских регионов обнародовали декларации о своих доходах и имуществе за 2018 год. Самыми обеспеченными губернаторами оказались Андрей Воробьев и Сергей Цивилев.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в 2018 году заработал 70 млн рублей. В администрации региона уточнили, что такой доход образовался в связи с продажей акций компании в период до замещения государственной должности. До перехода на госслужбу г-н Цивилев был совладельцем и гендиректором угольной компании «Колмар».
Жена кузбасского губернатора, которая возглавляет совет директоров «Колмара», задекларировала 27 млн рублей.
В пользовании Сергея Цивилева, его супруги и ребенка имеются номер в гостинице площадью 17,6 кв. м и две квартиры. В собственности у семьи никакой недвижимости нет.
Глава Московской области Андрей Воробьев задекларировал доход в размере 95,7 млн рублей. В 2017 году его доход составил 53 млн рублей. Губернатор указал, что в пользовании у него находятся земельный участок в 10,3 тысячи кв.м., дом площадью 976,8 кв.м., помещение для отдыха на 627,5 кв.м.
В собственности у г-на Воробьева недвижимости нет, но зато у его несовершеннолетнего ребенка имеется квартира на 195 кв.м. Ребенок подмосковного губернатора также заработал в 2018 году 1,2 млн рублей, причем в 2017 году его доход составил 4,5 млн рублей.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров заработал всего 4 млн рублей, а в собственности указал земельный участок, дом и гараж. В пользовании губернатора находятся квартира и государственная дача площадью 557 кв. м.
Жена Радия Хабирова заработала 242 тысячи рублей, но имеет две квартиры и автомобиль Porsche Cayenne, сообщает «КоммерсантЪ».
Глава республик Дагестан Владимир Васильев заработал за 2018 года 4,9 млн рублей, губернатор Тюменской области Александр Моор - 9,4 млн рублей, глава Томской области Сергей Жвачкин - 13,8 млн рублей, врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов- 3,19 млн рублей, а врио губернатора Курской области Роман Старовойт - 2,68 млн рублей.