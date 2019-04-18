В Минздраве сообщили о ежегодном росте числа онкологических больных
В России каждый год увеличивается число онкобольных граждан. По данным ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, в 2017 году было зафиксировано 617 тысяч новых случаев рака
В России каждый год увеличивается число онкобольных граждан. По данным ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, в 2017 году было зафиксировано 617 тысяч новых случаев рака.
Главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн сообщил РБК, что ежегодно в стране фиксируются в среднем 600 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Причем эта цифра постоянно увеличивается.
Так, в 2016 году официальное количество выявленных онкологических заболеваний составило 599 тысяч, а в 2017 году уже 617 тысяч. Всего же на онкологическом учете находятся 3,6 млн российских граждан.