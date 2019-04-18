В России доля граждан «среднего класса» сократилась на 13%
В России доля граждан, которые относят себя к среднему классу, сократилась на 13%. Если в 2014 году таковым себя считали 60% россиян, то к 2018 году – только 47%
В России доля граждан, которые относят себя к среднему классу, сократилась на 13%. Если в 2014 году таковым себя считали 60% россиян, то к 2018 году – только 47%.
Согласно результатам ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова» (проведен по заказу «Сбербанк CIB»), 32% жителей Москвы и 43% жителей других регионов вообще не имеют сбережений, а 7% москвичей и 12% жителей страны выплачивают долги.
К среднему классу люди относят себя, если их доходов помимо «базовых трат» хватает на путешествия, походы в рестораны и на накопления. Если денег хватает только на бытовые расходы, то граждане относят себя к классу «ниже среднего», сообщают «Ведомости».
Аналитики «Сбербанка CIB» считают, что доля среднего класса в стране может вырасти до 50%, если рост экономики и доходов стабилизируется, но в ближайшее время это маловероятно.