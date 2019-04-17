Дмитрий Медведев признал бедственное положение российских граждан
Глава правительства Дмитрий Медведев публично признал бедственное положение российских граждан. Во время своего выступления перед депутатами Госдумы он заявил, что жизнь в России далека от идеала, «многим людям трудно, а некоторые просто выживают»
Глава правительства Дмитрий Медведев публично признал бедственное положение российских граждан. Во время своего выступления перед депутатами Госдумы он заявил, что жизнь в России далека от идеала, «многим людям трудно, а некоторые просто выживают».
Премьер-министр заявил, что бедными считаются 19 млн россиян и живут они так, «как жить не должны». «При этом бедность разная, причины в каждом конкретном случае разные. Надо искать причины и смотреть еще на расходы семьи, а не только на доходы», - заявил г-н Медведев.
Глава кабмина при этом отметил, что усилиями исполнительной власти число бедных россиян сократилось на 400 тысяч человек.
Согласно официальной статистике, за чертой бедности сегодня находятся 19,3 млн россиян – это 13,2% от всего населения страны.