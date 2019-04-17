Ускоренный экономический рост может привести к увольнению 10 млн россиян
Российские граждане рискуют остаться без работы из-за слишком высоких темпов роста экономики страны при недостаточно развитой социальной политике
Почти 10 миллионов российских граждан рискуют остаться без работы из-за слишком высоких темпов роста экономики страны при недостаточно развитой социальной политике. Об этом говорится в аналитических материалах Высшей школы экономики (ВШЭ) и Центра макроэкономического анализа (ЦМАКП).
Ранее президент Владимир Путин поставил перед правительством задачу обеспечить рост ВВП темпами 4-4,5% в год. Одновременно с этим прогнох указывает, что трудоспособное население в России будет сокращаться, а бюджетные предприятия не смогут увеличить производительность. Таким образом, россиянам, которые не заняты в сырьевых отраслях, придется работать на 5-5,5% продуктивнее, сообщает «КоммерсантЪ».
Эксперты полагают, что ускоренный рост экономики в сочетании с отсутствием в стране «адекватной политики социальной адаптации» может привести к тому, что без работы останутся 6-10 млн граждан.
В специалисты пояснили, что при развитии технологий и резком увеличении производительности труда многие сотрудники станут просто не нужны работодателям.
Под угрозой увольнения в первую очередь находятся работники сферы торговли, образования, строительства, транспорта и здравоохранения.