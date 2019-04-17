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Политика
17 апреля 12:54

Депутатов будут лишать мандатов за ошибки в декларациях о доходах и имуществе

Администрация президента подготовила законопроект об ответственности депутатов за предоставление недостоверных сведений о своих доходах и имуществе

Депутатов будут лишать мандатов за ошибки в декларациях о доходах и имуществе

Администрация президента подготовила законопроект об ответственности депутатов за предоставление недостоверных сведений о своих доходах и имуществе. Наказание за нарушение антикоррупционного законодательства предусматривается вплоть до лишения депутатских полномочий.

Замглавы управления Администрации президента по вопросам противодействия коррупции Александр Аникин сообщил «Ведомостям», что 18 апреля законопроект о наказании за ошибки в декларации обсудят на заседании рабочей группы по мониторингу национального плана противодействия коррупции.

В 2015 году в России вступил в силу закон о лишении депутатов мандатов, если они не предоставили в установленный законом срок декларации о доходах и имуществе. При этом наказания за ошибки в декларациях не предусматривается.

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