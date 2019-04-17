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17 апреля 12:28

Госдума ввела уголовную ответственность за оставление места ДТП

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание для водителей, скрывшихся с места аварии. Речь идет о ДТП с погибшими и пострадавшими

Госдума ввела уголовную ответственность за оставление места ДТП

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание для водителей, скрывшихся с места аварии. Речь идет о ДТП с погибшими и пострадавшими.

Согласно принятому законопроекту, оставление места аварии при наличии пострадавших и погибших приравнивается к совершению ДТП в пьяном виде. За побег с места аварии водителям грозит до 4 лет лишения свободы, если в аварии есть пострадавшие. Если в аварии погиб человек, то срок лишения свободы увеличивается до 7 лет, а в случае двух и более погибших – до 9 лет.

Действующее законодательство предусматривает за оставление места аварии административную ответственность в виде лишения прав на срок до 6 месяцев или административного ареста на срок до 15 суток.

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