В России каждое пятое рабочее место оказалось опасным для здоровья
Министерство труда в ходе проверки обнаружило, что каждое пятое рабочее место в России (21%) является вредным или опасным. Всего было проверено 26,5 млн рабочих мест. Из них на 79% организованы допустимые условия труда
Министерство труда в ходе проверки обнаружило, что каждое пятое рабочее место в России (21%) является вредным или опасным. Всего было проверено 26,5 млн рабочих мест. Из них на 79% организованы допустимые условия труда.
По данным ведомства, на 2,8 млн рабочих мест в стране (10,7%) условия труда не соответствуют требованиям законодательства. Речь идет о воздействии на сотрудников вредных производственных факторов, после которых организм в состоянии восстановиться, сообщает ТАСС.
На 2,2 млн рабочих мест (8,6%) воздействие опасных производственных факторов уже приводит к возникновению профессиональных заболеваний легкой степени тяжести, а на 366,2 тысячи рабочих мест (1,4%) россияне получают заболевания легкой и средней степени тяжести с последующей потерей трудоспособности. Тяжелые формы заболеваний могут возникнуть на 23,8 тысячах рабочих мест (0,1%).