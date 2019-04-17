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17 апреля 09:10

В России каждое пятое рабочее место оказалось опасным для здоровья

Министерство труда в ходе проверки обнаружило, что каждое пятое рабочее место в России (21%) является вредным или опасным. Всего было проверено 26,5 млн рабочих мест. Из них на 79% организованы допустимые условия труда

В России каждое пятое рабочее место оказалось опасным для здоровья

Министерство труда в ходе проверки обнаружило, что каждое пятое рабочее место в России (21%) является вредным или опасным. Всего было проверено 26,5 млн рабочих мест. Из них на 79% организованы допустимые условия труда.

По данным ведомства, на 2,8 млн рабочих мест в стране (10,7%) условия труда не соответствуют требованиям законодательства. Речь идет о воздействии на сотрудников вредных производственных факторов, после которых организм в состоянии восстановиться, сообщает ТАСС.

На 2,2 млн рабочих мест (8,6%) воздействие опасных производственных факторов уже приводит к возникновению профессиональных заболеваний легкой степени тяжести, а на 366,2 тысячи рабочих мест (1,4%) россияне получают заболевания легкой и средней степени тяжести с последующей потерей трудоспособности. Тяжелые формы заболеваний могут возникнуть на 23,8 тысячах рабочих мест (0,1%).

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